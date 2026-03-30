Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве младенца в Хасавюрте

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично вмешался в расследование трагедии в Дагестане: он потребовал от и.о. руководителя регионального СУ СК Олега Потанина подробный доклад о ходе дела и всех обстоятельствах насильственной смерти младенца, сообщает пресс-служба СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Инцидент потряс Хасавюрт 26 марта 2026 года, когда местные жители наткнулись на тело новорожденного мальчика с явными следами насильственной смерти на мусорной свалке в пригороде, в районе местности Аркабаш. Следователи сразу возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ — убийство матерью новорожденного ребенка, и прокуратура Хасавюрта взяла процесс под строгий контроль.

Пока полиция и СК прочесывают Хасавюрт, население города в 135 тысяч жителей обсуждает возможные мотивы: эксперты отмечают, что такие преступления часто связаны с отчаянием молодых матерей, скрывающих роды от семьи в традиционном дагестанском обществе. Тело ребенка обнаружили случайно — мусорщики или прохожие наткнулись на сверток среди отходов, и судебные медики подтвердили насильственный характер смерти, хотя точная причина (удушье или другое) требует дополнительных экспертиз. Следователи проверяют больницы Хасавюрта, опрашивают рожениц за последние недели и анализируют камеры у свалки.

Если мать будет найдена, ей грозит до 5 лет лишения свободы по 106-й статье УК РФ, но следствие должно установить все обстоятельства трагедии, включая возможное соучастие или давление семьи.

Станислав Маслаков