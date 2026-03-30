Wildberries прокомментировала жалобу «М.Видео» в ФАС

Wildberries отреагировала на жалобу «М.Видео», которая обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) из-за отключения от программы «Скидки WB». Холдинг RWB (объединенная компания Wildberries и Russ) сообщил, что пока не получил ни жалобу, ни официальный запрос со стороны ФАС.

«В случае его поступления все необходимые пояснения будут предоставлены в установленном порядке. Вопросы, касающиеся взаимодействия с партнерами платформы, остаются в рамках двусторонних отношений между компаниями»,— сказано в комментарии RWB (есть у «Ъ»).

В «М.Видео» заявили, что были отключены от программы «Скидки WB» с 13 марта. В этот же день Владислава Бакальчука (бывший муж совладелицы Wildberries Татьяны Ким) назначили гендиректором «М.Видео». В «М.Видео» уточнили, что после отключения от «Скидки WB» у компании на платформе снизились объемы заказов и изменились конкурентные позиции предложений, а продажи «существенно изменились». В «М.Видео» убеждены, что действия Wildberries могут нарушать положения закона «О защите конкуренции».