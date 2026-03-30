Международный союз биатлонистов (IBU) не хочет возвращать российских спортсменов на соревнования под своей эгидой, даже в нейтральном статусе. Об этом заявил президент организации Олле Далин. По словам шведского функционера, IBU будет отстаивать свое мнение до конца. Фактически, союз отказался следовать рекомендации Международного олимпийского комитета допустить хотя бы российских юниоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Luca Bruno / Pool / Reuters Фото: Luca Bruno / Pool / Reuters

Когда история с тотальным отстранением российских спортсменов только начиналась, федерации охотно прятались за рекомендациями МОК. Мол, главный спортивный орган рекомендовал не допускать — мы и не допускаем. Но как только ситуация изменилась и из Международного олимпийского комитета пришли другие рекомендации, некоторые федерации вдруг вспомнили, что от МОК они не зависят и могут вести свою политику. Причем рычагов, чтобы строптивая организация изменила свои решения, у МОК нет, рассказал “Ъ FM” спортивный юрист Артем Пацев:

«Никаких юридических механизмов принуждения к исполнению этих рекомендаций, конечно же, у МОК нет. Единственный рычаг, который может повлиять на международные федерации, — это признание организации главной по соответствующему виду спорта».

Раньше чиновники международных федераций старались саботировать рекомендации МОК аккуратно, не делая лишних заявлений. Нынешний демарш главы биатлонистов показывает, что некоторые организации готовы к открытому противостоянию. Конечно, не будем забывать, что Олле Далин сделал свое заявление во время визита на Украину, где даже упоминал о том, что российская сторона отстаивает свои права в международном арбитражном суде, а федерация вроде как защищается. Только вот какое бы решение ни принял КАС, без согласия международного союза биатлонистов допуск наших спортсменов все равно не состоится, уверен Артем Пацев:

«Все эти нормы не являются правовыми, поэтому государство в дела суда по большому счету влезать не может. К сожалению, это результат провала серьезной работы с международной сетью спортивных организаций. Он начался еще с середины 90-х годов, когда российские представители воспринимали сотрудничество просто как способ постоянно кататься за границу, а не активно участвовать в управлении».

К счастью, далеко не во всех федерациях отношение к нашей стране такое, как в Международном союзе биатлонистов. Во многих видах спорта россияне уже выступают, и в ближайшее время список допущенных к соревнованиям будет расширяться. К тому же вернутся гимн и флаг, уверяет министр спорта РФ Михаил Дегтярев:

«Я буду проводить и дальше переговоры, в том числе в Швейцарии. В федерациях идет подготовка к решению об участии юниоров. Также обсуждается вопрос с флагом и гимном России. А в ряде федераций могут допустить к соревнованиям команды взрослых атлетов».

Все это приятно слышать, но вопрос, насколько затянется противостояние, по-прежнему открыт. Напомню, чтобы решить проблему с претензиями по допингу в легкой атлетике, России понадобилось больше десяти лет. А как бороться с чиновниками, которые кровно заинтересованы в отстранении россиян, вообще не ясно.

Например, француз Люк Тардиф возглавляет Международную федерацию хоккея, и именно Франция заменяла Россию на минувшей олимпиаде в Италии. Естественно, французский чиновник не будет спешить с допуском нашей сборной. МОК на такие нюансы внимания не обращает. Да что там нюансы — даже военные действия Израиля и США остаются незамеченными. А это значит, что вопрос допуска российских атлетов к международным турнирам в некоторых видах спорта может оставаться открытым еще долгие годы.

Владимир Осипов