Lamoda сократила штат на 10%

Lamoda в 2025 году сократила численность сотрудников на 10% — с 12,5 тыс. до 11,2 тыс. человек. Данные следуют из пояснения к отчетности основного юрлица бренда — ООО «Купишуз», передает РБК.

Увольнения затронули линейный персонал. Компания связала это с повышением эффективности процессов и инвестициями в технологии: изменены сортировка, упаковка и транспортировка, внедрена поштучная доставка и консолидация заказов в пунктах выдачи. Число сотрудников в IT-подразделениях, напротив, выросло на 23%.

Затраты компании на оплату труда за год сократились с 12 млрд до 11,05 млрд руб., при этом расходы на персонал увеличились с 2 млрд до 3 млрд руб., коммерческие расходы — с 37 млрд до 42 млрд руб. Наиболее заметный рост пришелся на IT-услуги и техническую поддержку — в 9 раз, до 4 млрд руб.

По итогам 2025 года выручка Lamoda по МСФО выросла на 10% год к году и достигла 113 млрд руб. Оборот ритейлера увеличился на 14% — до 213 млрд руб., скорректированная EBITDA прибавила 27% и составила 15,5 млрд руб.