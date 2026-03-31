«Сделать аналитический терминал с нуля в России — задача колоссальная»

Отечественный рынок аналитических платформ для инвесторов оценивается в 10 млрд руб. При этом на нем только сейчас начинают появляться российские решения, которые заменяют, а в чем-то и опережают иностранные. «Ъ-Технологии» поговорили с гендиректором «Эйлер Аналитические Технологии» Дмитрием Глушаковым о том, как создать отечественный Bloomberg и почему инвесторы не доверяют нейросетям.

Дмитрий Глушаков

Фото: Предоставлено «Эйлер Аналитические Технологии» Дмитрий Глушаков

Фото: Предоставлено «Эйлер Аналитические Технологии»

— Недавно вы запустили платформу для инвесторов. Зачем она нужна?

— В 2022 году на месте привычных аналитических систем образовалась зияющая пустота — это «ослепило» профессиональных финансистов, вынудив их долго и неэффективно собирать информацию по крупицам из десятков источников.

«Андромеда» заполняет эту пустоту. Это первая в России информационно-аналитическая платформа, построенная по принципу «единого окна»: она объединяет финансовые данные, новости, исследования инвестиционных домов и продвинутые аналитические инструменты, необходимые для принятия решений. Платформа ориентирована прежде всего на профессиональных участников рынка — инвестиционные компании и корпоративный сектор.

— Что у нас с такими платформами на рынке в целом? Чем «Андромеда» отличается от конкурентов?

— За последние годы на рынке действительно появилось несколько решений. Однако данные по-прежнему остаются фрагментированными, ограниченными по классам активов и скорости обновления.

На практике это выглядит так: у специалистов в управляющих компаниях и на трейдинговых десках одновременно открыто по пять-семь сервисов: для котировок, анализа инструментов, выгрузки данных. Единой системы, которая объединяла бы все эти функции, до сих пор не было.

«Андромеда» позволяет пройти полный цикл работы в одном окне: собрать данные, проанализировать их и сопоставить собственные выводы с оценками других аналитиков.

Принципиально и то, что мы делаем шаг вперед от «краеугольного камня» финансового анализа: от статичных моделей в Excel к «живым моделям», которые пересчитываются в режиме реального времени или с минимальной задержкой. Хотя, конечно же, и выгрузка из «Андромеды» в Excel у нас тоже есть.

— Как функционал сопоставляется с зарубежными аналогами?

— «Андромеду» часто сравнивают с Bloomberg, но мы сами это сравнение не поддерживаем. Bloomberg — это хоть и глобальный терминал, но без фокуса на Россию, на сырьевые рынки. А у нас 50% индекса Мосбиржи приходится на сырьевые компании. Уже не говоря о том, что информация по российским эмитентам там после 2022 года практически не обновляется, что делает его непригодным для работы с российским рынком.

Но самое важное: Bloomberg — это в первую очередь информационно-торговая система.

«Андромеда» — информационно-аналитическая платформа с акцентом на инструменты анализа. Один из самых популярных сервисов в Bloomberg — консенсус-прогнозы, которые агрегируют оценки аналитиков. У нас это тоже один из ключевых сервисов, но мы дополняем его «живыми моделями». Как это работает?

В классической логике, в том числе у Bloomberg, аналитики формируют прогноз по компании на определенный период — например, по ЛУКОЙЛу на 2026 год. Эти оценки фиксируются и далее отображаются как средние значения. Однако при изменении внешних факторов — например, взлет цен на нефть, как мы видели совсем недавно,— такие прогнозы быстро устаревают. И инвестору уже не найти ответ на вопрос, сколько компания зарабатывает после изменения ситуации.

В «Андромеде» модели пересчитываются в режиме реального времени: система подтягивает актуальные макро- и рыночные параметры: цены на нефть, валютные курсы и другие ключевые драйверы. В результате пользователь видит оценку показателей компании, того же ЛУКОЙЛа, в текущих условиях, а не на момент последнего обновления прогноза.

— А как это технически реализовано?

— Это наше ноу-хау, детали мы не раскрываем. В общих чертах процесс выстроен так: аналитик строит модель, она переносится в систему, подключается к источникам данных и затем пересчитывается в режиме реального времени.

— Давайте еще поговорим про техническое устройство. Что у платформы «под капотом»?

— Платформа состоит из четырех ключевых элементов: два сервисных слоя (для создателей и потребителей контента), Data Hub — хранилища данных — и Models Hub — среды, где создаются и пересчитываются модели.

Первый слой — для аналитиков. Они могут загружать собственные модели, создавать отчеты с инфографикой, использовать данные из хранилища, публиковать дашборды и аналитические обзоры прямо на платформе, открывая к ним платный или бесплатный доступ для всего сообщества «Андромеды».

Второй слой — для инвесторов, которые потребляют аналитику. Они получают доступ к «живым моделям» и могут работать с результатами в разных форматах: от готовых отчетов до выгрузки сырых данных и самостоятельного анализа. При необходимости пользователь может загрузить в систему свои данные и использовать их в расчетах.

— Какой еще функционал планируется?

— Для нас ключевая задача — довести сервисы для аналитиков до уровня, при котором весь цикл создания аналитического продукта можно закрыть внутри системы.

Основой станут те самые дашборды — динамические отчеты, которые обновляются автоматически. В отличие от статичных документов, к ним можно возвращаться и видеть актуальные показатели без необходимости каждый раз пересобирать отчет.

Для пользователей мы уже развиваем сервис Smart News на базе нейросетевых решений. Его задача — сократить информационный шум. Сейчас инвесторы вынуждены отслеживать множество источников, и мы работаем над тем, чтобы система отбирала только релевантные новости. Логика простая: пользователь задает профиль — например, акции или облигации, конкретные компании — и получает новости, которые напрямую влияют на его портфель.

Следующий этап — связка новостей с данными и моделями. Система будет не просто показывать новость, но и интерпретировать ее.

Например, выходит сообщение о результатах компании. Платформа сопоставляет их с консенсус-прогнозом и автоматически определяет, лучше они или хуже ожиданий. Допустим, выходит новость, что ЛУКОЙЛ заработал 100 руб. Система увидит, что текущий консенсус-прогноз по акциям сейчас 50 руб. И сообщит, что результаты значительно лучше ожиданий.

Дальше — более сложный уровень: система должна будет учитывать влияние внешних факторов и предпосылки к изменению цен на бумаги. Допустим, вышла новость о том, что цена на нефть выросла с $60 до $100. Система определяет, что это важно для нефтяных компаний, подставляет новое значение в подмодели и пересчитывает ожидаемую прибыль и мультипликаторы для разных компаний.

В итоге пользователь получает не просто новость, а уже интерпретированный сигнал для принятия решения.

— Я хотел спросить про прогнозную составляющую: какую роль играют нейросети на платформе?

— Пока роль нейросетей на платформе ограничена, но мы активно развиваем это направление. В финансах даже 5% вероятности ошибки может очень дорого стоить, поэтому к ИИ инвесторы относятся осторожно. Он скажет купить одно или другое, а человек потеряет все деньги. На самом деле окажется, что он ошибся или не туда посмотрел.

Профессиональным системам вроде «Андромеды» доверяют больше, потому что все данные на платформе многократно проверяются. Пользователь уверен, что видит актуальные и корректные цифры, а не результат технической ошибки или пропуска загрузки. Та же логика распространяется на аналитику. На платформе размещаются материалы только проверенных инвестиционных домов.

Мы исходим из того, что машинное обучение и нейросети решают разные задачи. Модели, связанные с расчетами и прогнозами, требуют детерминированности и воспроизводимости.

Нейросети же мы используем прежде всего для работы с неструктурированной информацией и для представления результатов, чтобы упростить взаимодействие пользователя с системой.

Я не верю, что в ближайшее время ИИ сможет самостоятельно решать инвестиционные задачи без участия человека, но он сможет хорошо ему помогать в принятии решений.

— Кто ваша основная аудитория и есть ли уже клиенты?

— Основная аудитория — профессиональные участники фондового рынка: сотрудники банков и инвестиционных компаний, а также специалисты корпоративных казначейств, финансовых и стратегических подразделений.

Сейчас на платформе более 5 тыс. пользователей. На пилотном этапе к ней подключились 23 управляющие компании с совокупными активами под управлением около 20 трлн руб. (включая ДУ, ПИФы и НПФ) — это 60% от объема средств под управлением в России. Среди пользователей есть крупнейшие управляющие компании, такие как «Первая», «А-Капитал» и «ВИМ Инвестиции», а также корпоративные и частные инвесторы, самостоятельно управляющие капиталом.

Среди пользователей не только крупные УК, но и студенты профильных вузов. Мы поддерживаем академическую программу: будущие аналитики получают доступ к платформе, учатся работать с реальными данными, строить модели и анализировать рынок.

— Как вы монетизируете платформу и каких показателей ожидаете?

— Сейчас у нас одна модель монетизации — это годовая подписка стоимостью 490 тыс. руб. в год, что в разы ниже тарифов Bloomberg и Reuters. В подписку входит доступ к платформе, всему инструментарию и аналитике как самого «Эйлера», так и нескольких других домов.

Наша задача — сформировать отраслевой стандарт на российском рынке, как Bloomberg для глобального рынка, и занять лидирующее положение в сегменте информационно-аналитических услуг для профессионалов.

— Это амбициозно. Как вы планируете этого достичь?

—Сейчас продукт ориентирован на профессиональных участников рынка. Общую емкость сегмента мы оцениваем примерно в 10 млрд руб. В структуре рынка примерно половина приходится на профессионалов, остальное — на частных инвесторов. В течение года мы планируем запустить решение для состоятельных частных клиентов (HNWIs). Предполагаем, что он будет востребован и розничными инвесторами.

Мы думаем, что доля среди профессиональных участников будет как у Wind в Китае, то есть 60% рынка среди профессионалов. А поскольку на самих профессионалов приходится около половины рынка, то наши ожидания по занимаемой доле рынка до 2030 года составляют 30%.

Для нас важна не только доля рынка. Президент поставил задачу по удвоению капитализации фондового рынка к 2030 году.

Качественная аналитическая инфраструктура — это основа для роста доверия инвесторов, а значит, и для притока капитала. «Андромеда» — вклад в создание этой инфраструктуры.

— Как вы видите разницу в подходах к корпоративным клиентам и розничным инвесторам?

— Это разные продукты. Профессиональный сектор на то и профессиональный, что люди занимаются этим полный рабочий день. Для принятия решений они тратят время на сбор качественных данных, проверяют их, потом анализируют акцию или облигацию, сравнивают результаты своего анализа с тем, что думают аналитические дома, предпринимают другие действия и только тогда принимают решение. Это долгая процедура.

У частного инвестора нет на это времени. Он ожидает более простых и прикладных решений. Поэтому для самостоятельных инвесторов мы планируем предложить адаптированную версию платформы, которая будет учитывать этот сценарий.

— Но на «Андромеде» все равно придется изучать аналитику, да еще и от разных инвестдомов.

— Для инвесторов, особенно для профессионалов, важно иметь широкий спектр точек зрения. На «Андромеде» уже работают пять больших аналитических домов.

Если ты хочешь выбрать акцию для инвестиций, нужно проделать большую работу. Ты должен построить свою финансовую модель, посмотреть, как компания зарабатывает, разобраться, что влияет на ее прибыльность, как она платит дивиденды и так далее. Чтобы в этом разобраться, можно прочитать отчеты аналитических домов. А если нужно широкое мнение, то нужно прочитать все пять отчетов. Мы упрощаем этот процесс, агрегируя и структурируя информацию, чтобы пользователь мог быстрее получить суть и сопоставить разные позиции.

Для нас принципиально, чтобы инвестор имел доступ к разным аргументированным точкам зрения. Это снижает риск следования за одним, возможно, ангажированным мнением — то, что сейчас беспокоит и регулятора, и рынок.

— Что необходимо для создания такого проекта как аналитическая платформа?

— Разработать аналитический терминал с нуля в России — задача колоссальная. Западные платформы развивались десятилетиями. Во-первых, конечно, нужен сам рынок. Во-вторых, он должен институционализироваться. Мы уже видим этот процесс: растет роль управляющих компаний, формируются новые фонды, частные инвесторы все чаще передают средства в управление. В том числе некоторые продвинутые финансовые блогеры самостоятельно создают фонды и консолидируют капитал. В этом и состоит институционализация.

— Как сейчас меняется рынок инвестиций и какова роль технологий?

— Рынок инвестиций у нас стал сугубо домашним. После 2022 года доля иностранных инвесторов существенно сократилась. Сейчас по объему торгов около половины рынка приходится на институциональных участников, а другая половина — на розничных инвесторов. При этом общая ликвидность снизилась по сравнению с периодом 2020–2023 годов.

Объем данных для анализа растет каждый год. Если ты не используешь технологии — утонешь в анализе, это неэффективно. Даже прочитать все, что на «Андромеде» публикуется, уже физически невозможно, хотя мы еще даже не вышли на полную мощность. Уже сейчас выходит около 15 отчетов в день. Инструмент, над которым мы работаем, нужен как раз для создания выжимки из отчетов — здесь может быть полезен ИИ.

— Если заглянуть в будущее: может ли рынок прийти к тому, что эффективность инвестора будет полностью зависеть от уровня его технологического инструментария? И можем ли мы прийти в будущее, в котором люди не будут заниматься торгами, а этим будут заниматься исключительно машины?

— Конечно, может, это вопрос доверия. Передавая деньги управляющему, ты рискуешь. То же самое будет и с автоматическими системами.

Систему, торгующую самостоятельно, можно сделать и сейчас. Но если она потеряет деньги — доверия не будет. Инвестиции все воспринимают как некую магию. На самом деле это тяжелая работа, большой объем анализа и портфельный подход. Нужно проанализировать много инструментов и потом подумать, как эти инструменты будут выглядеть в портфеле, какие риски у каждого по отдельности и как риск меняется, если они вместе находятся в составе портфеля.

Мы уже сделали «живые модели» для всех компаний из индекса Мосбиржи. Они позволяют оценивать влияние макрофакторов — цен на сырье, инфляции, ставки ЦБ — на разные компании в режиме реального времени и на портфель в целом. Мы скоро запустим инструмент, который покажет, как изменения драйверов скажутся именно на вашем портфеле. Например, портфель покажет результат лучше индекса в силу конкретных причин или, наоборот, хуже, и чтобы приблизиться к индексу, нужно поменять в портфеле конкретные элементы.

— Может ли такая платформа успешно существовать на рынке, ориентированном в основном на себя?

— Да, вполне, при достаточном масштабе рынка это возможно. Мы планируем постепенное наращивание аналитических мощностей, развитие ИИ-модулей, персонализацию и накопление массива данных о поведении пользователей. Мы идем к этому поэтапно: сначала — профессиональный терминал, затем — инструменты для HNWI, далее — адаптированная версия для розничного инвестора.

Кроме того, у нас нет цели ограничиваться Россией. По мере развития технологий мы планируем расти и на зарубежных рынках.

— Представьте платформу через десять лет. Какой она может быть?

— Я ее вижу так: она живет сама по себе, общается напрямую с пользователем, узнает его профиль, понимает, куда он инвестирует, и с помощью своих ресурсов, инструментов и аналитики рекомендует, что ему делать. При этом это уже глобальная платформа.

Интервью взял Алексей Жабин