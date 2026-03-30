Власти Краснодара пока не определились с судьбой «замка на Затоне»

Власти Краснодара продолжают разработку плана действий по решению проблемы с долгостроем на территории парка им. 30-летия Победы, известным как «замок на Затоне». Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в городском управлении инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, отвечая на запрос издания о том, планируют ли объект сносить или достраивать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Острицова Фото: Алла Острицова

В мэрии не уточнили конкретные сроки и возможные варианты дальнейших действий.

«Замок на Затоне» — это восьмиэтажное здание, расположенное в парке 30-летия Победы. Официальное название проекта — культурно-развлекательный центр «Парковый». На участке площадью 0,3 га разместилось основное здание площадью 7,5 тыс. кв. м и хозблок — 1,5 тыс. кв. м. Строительство началось в 2009 году. Работы выполняло сочинское ООО «Группа Компаний "СМС"».

В 2014 году экс-мэр Краснодара Владимир Евланов предлагал через суд изъять здание и организовать в нем художественную галерею. Выкупить здание и открыть в нем центр для одаренных детей, по информации СМИ, планировал и миллиардер, основатель розничной сети «Магнит» Сергей Галицкий.

В 2016 году по поручению Евгения Первышова в Краснодаре началась работа по возвращению в муниципальную собственность земельных участков для благоустройства территорий и освобождению парковых территорий от самостроев и долгостроев. Осенью 2020 года господин Первышов предложил выкупить здание «замка» в парке 30-летия Победы и открыть в нем «Кванториум» для детей, так как снести эту «безобразную конструкцию», по его словам, было бы слишком затратно.

Летом 2021 года «замок на Затоне» перешел в муниципальную собственность. В декабре этого же года сообщалось, что департамент строительства администрации Краснодара планирует приступить к работе над проектом достройки здания весной 2022 года.

В марте прошлого года компания «Крайтехинвентаризация — Краевое БТИ», обследовавшая по заказу администрации Краснодара долгострой «замок на Затоне», признала завершение его строительства нецелесообразным. Специалисты выявили повреждения конструкций, несоответствие противопожарным нормам и охарактеризовали здание как ограниченно работоспособное. Согласно выводам экспертов, затраты на реконструкцию и устранение дефектов сопоставимы со стоимостью строительства нового здания.

Наталья Решетняк