Пожароопасный сезон в Свердловской области стартует с 15 апреля

Власти Свердловской области утвердили даты начала пожароопасного сезона. В большинстве районов он начнется 15 апреля, а в северных муниципалитетах — 20 апреля, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

К тушению лесных пожаров на Среднем Урале подготовлены более 4,3 тыс. человек, 1,9 тыс. единиц техники и почти 9 тыс. единиц пожарного оборудования. Ведется мониторинг обстановки со 117 камер. «С начала пожароопасного сезона будут работать патрульные группы. Специалисты Уральской авиабазы провели все необходимые тренировки и полностью готовы к работе по охране лесов. Пожароопасный сезон не запрещает посещение лесов, и, несмотря на полную готовность всех служб, важно, чтобы жители региона соблюдали правила пожарной безопасности»,— отметил губернатор Денис Паслер.

В пожароопасный период запрещено поджигать траву в полях, разводить костры в лесах и сжигать порубочные остатки от заготовленной древесины. Мангалы и жаровни на садовых и приусадебных участках нужно ставить не менее 5 м от зданий и построек, в радиусе 10 м не должно быть сухой травы и других горючих материалов. Место открытого огня следует размещать не менее чем в 50 м от ближайшей постройки и в 100 м — от кромки леса. Диаметр ямы для сжигания мусора должен быть не более 1 м и не менее 30 см в глубину. Под рукой всегда должны быть огнетушитель или ведро воды.

Ирина Пичурина