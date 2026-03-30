«МегаФон» и «Билайн» упростили возврат денег за отключение связи

Операторы «МегаФон» и «Билайн» упростили процедуру возврата средств абонентам при отключении мобильного интернета, пишет РБК. Новые механизмы позволяют быстрее получать компенсацию без длительных проверок и обращений.

«МегаФон» запустил услугу «5G Режим», с помощью которой абоненты могут требовать компенсацию. Для возвращения денег пользователю раз в месяц предлагают заполнить форму и указать, где и как долго не работал интернет. Оператор проверяет информацию и частично компенсирует стоимость услуг, если информация о сбое подтверждается. Интернет признается неработающим и при доступе только к сайтам из «белого списка». Услуга платная — она стоит 199 руб. в месяц.

Представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн») сообщил изданию, что компания ввела упрощенный возврат средств для абонентов тарифов Bee. Клиент может запросить возврат до 50 раз в год. В «Т2 Мобайл» сообщили, что вопрос компенсации прорабатывается с клиентами индивидуально

С начала марта в Москве фиксируются перебои с мобильным интернетом и связью. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допускал отключения связи по решениям властей в целях безопасности. В феврале Госдума приняла закон, обязывающий операторов отключать связь по требованию ФСБ в случаях, которые определит правительство.