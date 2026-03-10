Песков объяснил причину сбоев в работе мобильного интернета в Москве

Решения об отключении мобильной связи могут приниматься российскими властями для обеспечения безопасности. Негативные последствия, в том числе для бизнеса, являются предметом обсуждения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Дмитрий Песков

«Все отключения происходят в строгом соответствии с законодательством. Информация на этот счет заблаговременно представлялась, — сказал господин Песков на брифинге. — Возможность (предоставлялась. — Ъ) ознакомиться с теми законами, которые недавно принимались на этот счет».

Он подчеркнул, что все решения принимаются ради обеспечения безопасности. Что касается проблем у бизнеса, возникающих из-за сбоев в работе связи, — «это предмет для анализа».

«Мы это обсуждаем. Будет опыт — будут решения проблем», — добавил Дмитрий Песков.

В Роскомнадзоре сегодня заявили, что вопросы, связанные с работой мобильного интернета в Москве, следует адресовать Минцифры.