Во Владивостоке осудили более 20 автоподставщиков

Ленинский районный суд столицы Приморья признал 24 местных жителя виновными в намеренном провоцировании аварий на дорогах для получения страховых выплат.

Согласно обвинительному заключению, в период с апреля 2019 года по февраль 2021 года автоподставщики с помощью 18 автомобилей спровоцировали 21 дорожно-транспортное происшествие. После этого в роли потерпевших они обращались за страховыми выплатами. Фигуранты похитили страховые выплаты на сумму более 7 млн руб., следует из сообщения прокуратуры региона.

Четыре участника организованной группы за мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой, получили от четырех лет шести месяцев до пяти лет шести месяцев колонии общего режима, указано в сообщении пресс-службы суда.

20 соучастников с учетом полного возмещения причиненного страховым компаниям ущерба отделались различными условными сроками. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее Ленинский райсуд Владивостока приговорил к пяти годам колонии общего режима еще одного члена этой группы автоподставщиков. Его дело было выделено в отдельное производство, поскольку он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и «содействовал раскрытию иных эпизодов и изобличению соучастников», пояснили в прокуратуре региона.

Алексей Чернышев, Владивосток