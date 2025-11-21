В Приморье будут судить группу из 25 «автоподставщиков»

В Ленинский районный суд Владивостока направлено уголовное дело против 25 местных жителей, обвиняемых в намеренном провоцировании аварий на дорогах для получения страховых выплат. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

Согласно обвинительному заключению, в период с апреля 2019 года по февраль 2021 года «автоподставщики», «используя 18 автомобилей, спровоцировали 21 дорожно-транспортное происшествие, после чего в роли потерпевших обращались за страховыми выплатами». «В результате фигуранты похитили страховые выплаты на сумму более 7 млн руб.»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Фигуранты обвиняются по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба) и ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой).

Ранее Ленинский райсуд Владивостока приговорил к пяти годам колонии общего режима еще одного члена этой группы «автоподставщиков». Его дело было выделено в отдельное производство, поскольку он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и «содействовал раскрытию иных эпизодов и изобличению соучастников», пояснила прокуратура региона.

Уточняется, что причиненный группой «автоподставщиков» ущерб уже возмещен в полном объеме.

Алексей Чернышев, Владивосток