Генпрокуратура потребовала изъять земли нацпарка у сенатора Салпагарова

Генпрокуратура подала иск в Никулинский суд Москвы к сенатору России Ахмату Салпагарову, а также к его родственникам и аффилированным лицам с требованием национализировать строительную компанию «Кубанское» стоимостью около 4 млрд руб. Ответчиками по делу проходят 27 физлиц и пять компаний.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, в начале 2000-х годов ответчики незаконно купили земли Тебердинского национального парка по цене, которая была ниже рыночной примерно в сто раз, а после использовали эти земли для строительства гостиниц. Помогал им в этом тогдашний мэр Карачаевска Сапара Лайпанова, считают в прокуратуре.

Тебердинский заповедник был создан в 1936 году и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Национальный парк покрыт реликтовым лесом и включает в себя более 180 водоемов, 2 тыс. видов редких растений, 26 из которых занесены в Красную книгу России.

В Генпрокуратуре добавили, что в 2003-2009 годах мэр Карачаевска установил надзор над 2,28 га земель национального парка под предлогом развития туристической инфраструктуры.

На четырех земельных участках был возведен восьмиэтажный пятизвездочный отель Cosmos Selection Dombay Diamond, а также предназначенные для его обслуживания котельная, трансформаторная станция, здание генераторной и кафе, которые с целью уклонения от проверок контролирующих органов на кадастровый учет не поставлены. Также построена четырехэтажная гостиница площадью более 300 кв. метров, которая зарегистрирована как объект незавершенного строительства, и три жилых комплекса «Елочка», «Сосна» и «Пихта» общей площадью 6 тыс. кв. м.

Генпрокуратура требует национализировать 100% долей в уставном капитале холдинга «Кубанское», земельные участки, а также 196,6 млн руб.

