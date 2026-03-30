Председателем Ярославского областного суда может стать екатеринбуржец

Заявление на должность председателя Ярославского областного суда подал Борис Романов, в настоящее время занимающий пост заместителя председателя Свердловского областного суда. Об этом сообщает Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации (ВККС).

Конкурс на должность председателя суда был объявлен 8 декабря 2025 года. ВККС рассмотрит заявление Бориса Романова о рекомендации кандидатом на этот пост 6 апреля. Господин Романов родился 12 января 1976 года в городе Верхняя Тура Свердловской области. Окончил Уральскую государственную юридическую академию. Служил в военной прокуратуре, был судьей Чкаловского районного суда Екатеринбурга, а затем Свердловского областного суда. С 2022 года — заместитель председателя суда. Также является председателем Совета судей Свердловской области.

Должность председателя Ярославского областного суда стала вакантной после отставки Алексея Крайнова в связи с истечением срока полномочий. Конкурс уже объявлялся ранее, однако два претендента отозвали свои заявления.

