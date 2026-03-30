В России впервые за 25 лет сократилось общее число магазинов

К началу 2026 года количество торговых точек в Москве в годовом выражении сократилось с 87 тыс. до 82,5 тыс., сообщает Forbes со ссылкой на данные консалтинговой компании INFOLine. В Петербурге за год количество торговых точек снизилось с 44 тыс. до 42 тыс. Количество торговых точек в целом по стране начало сокращаться впервые за 25 лет.

В прошлом году, по оценке INFOLine, в российском продуктовом ритейле зафиксировали худшую за всю современную историю динамику развития новых магазинов у дома. С января по сентябрь 2025 года крупнейшие продуктовые сети открыли около 5300 магазинов, что на 30% меньше, чем за тот же период 2024 года. За весь 2025 год в России закрылось 12% магазинов одежды.

«В целом по стране ситуация не лучше, чем в столицах. И это касается всех торговых точек — от продуктовых магазинов у дома, супермаркетов и киосков с фруктами до салонов связи и магазинов одежды»,— прокомментировал основатель INFOLine Иван Федяков.

Как следует из имеющегося у “Ъ” исследования INFOLine, по итогам 2025 года количество открытий магазинов у дома в целом по России сократилось в шесть раз. Столь заметное снижение зафиксировано впервые с 2017 года. В основном пострадали торговые точки по продаже алкоголя, столкнувшиеся с серьезными ограничениями региональных властей. Кроме того, у сетей растут затраты на открытие магазинов у дома, что также приводит к увеличению сроков окупаемости.

