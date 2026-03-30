«М.Видео» подало заявление в ФАС на Wildberries

«М.Видео» направила заявление в ФАС России на Wildberries из-за отключения от программы «Скидки WB» с 13 марта, рассказали "Ъ" в компании. В «М.Видео» просят ФАС дать правовую оценку действиям Wildberries. «Ъ» писал, что 13 марта Владислава Бакальчука назначили гендиректором «М.Видео».

В «М.Видео» говорят, что после отключения от «Скидки WB» у компании на платформе снизились объемы заказов и изменились конкурентные позиции предложений, продажи «существенно изменились».

«В соответствии с условиями платформы, помимо скидок, устанавливаемых самим продавцом, Wildberries применяет механизм «Скидки WB» — скидки, предоставляемой покупателю за счет платформы. Данный механизм фактически представляет собой форму соинвестирования в цену: платформа снижает конечную стоимость товара для покупателя, компенсируя продавцу соответствующую разницу за счет уменьшения собственной комиссии. В результате товары, к которым применяется «Скидка WB», получают ценовое преимущество и становятся более привлекательными для покупателя», — объясняет представитель «М.Видео».

В «М.Видео» считают, что действия Wildberries могут нарушать положения закона «О защите конкуренции».

