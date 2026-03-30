ФНС: число россиян с зарубежными счетами продолжает расти

В 2024 году около 700 тыс. российских налоговых резидентов имели банковские счета за рубежом. В 2022 году насчитывалось 539 тыс. таких граждан, сообщила замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Юлия Шепелева в интервью РБК.

Замглавы ФНС Юлия Шепелева

Количество счетов также увеличилось и превысило 2 млн в странах, где действует автоматический обмен финансовой информацией. Показатель вырос на 12% за год. Темпы самодекларирования зарубежных счетов остаются высокими — около 31% в год. При этом признаков массового закрытия счетов за рубежом ведомство на макроуровне не фиксирует.

В 2023 году ФНС получила сведения о 1,8 млн зарубежных счетов россиян. Показатель увеличился на 164%, число владельцев — на 70%, до 539,1 тыс. человек.