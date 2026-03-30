Стал известен кандидат на должность председателя Иркутского областного суда

Роман Знаменщиков стал единственным кандидатом на пост председателя Иркутского областного суда. Его заявление о рекомендации на эту должность будет рассмотрено Высшей квалификационной коллегией судей (ВККС) РФ 6 апреля, указывается на сайте ВККС.

Роман Знаменщиков в 2013-2016 годах являлся судьей Центрального райсуда Барнаула, в декабре 2016 года по указу президента Владимира Путина занял пост судьи Алтайского краевого суда.

20 февраля 2020 года Роман Знаменщиков был назначен зампредом Пятого апелляционного суда общей юрисдикции (Новосибирск), 29 декабря 2025 года — переназначен на второй срок.

Кресло председателя Иркутского облсуда освободилось в конце 2025 года, когда в отставку подал Владимир Ляхницкий, стоявший во главе суда десять лет.

Илья Николаев