Количество новичков на рынке онлайн-торговли за год снизилось на 24%

По подсчетам сервиса Rusprofile, в январе—феврале в России было зарегистрировано 19,7 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) в сфере онлайн-торговли. Это примерно на 24% меньше год к году. Тенденция с начала 2026 года усиливается.

По данным Rusprofile, по итогам 2025 года в России было зарегистрировано 149 тыс. таких ИП и организаций, что на 18% меньше год к году. Количество ликвидаций за год увеличилось на 15,1%, до 130,3 тыс. На середину марта в России в сфере e-commerce зарегистрировано более 466 тыс. действующих организаций. Из них 92% приходится на ИП.

В Точка-банке также фиксируют снижение новых регистраций бизнеса в сфере онлайн-торговли: пик интереса к выходу на маркетплейсы пришелся на 2023 год, после чего началось закономерное охлаждение. В прошлом году количество новых регистраций уже вернулось к уровню 2022 года.

В ERP-сервисе «МойСклад» отмечают снижение темпов роста маркетплейсов как по оборотам селлеров, так и по приросту количества новых продавцов. Зафиксировано снижение в начале текущего года числа новых селлеров на 40% по сравнению с летом 2025 года. Наибольший отток «новичков» видят в сегменте микробизнеса с выручкой до 100 тыс. руб. в месяц. По данным сервиса, за последние четыре года доля таких селлеров значительно снизилась: с выручкой до 10 тыс. руб.— с 27% до 15%, а до 100 тыс. руб.— с 37% до 28%. Эти показатели объясняют большой уязвимостью низкооборотистых игроков рынка к росту комиссий маркетплейсов и логистических издержек и оплате возвратов товаров.

