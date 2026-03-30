В аэропорту Атланты пассажир угрожал взрывом на борту самолета

Самолет Frontier Airlines проверяли в аэропорту Атланты из-за угрозы пассажира устроить взрыв, сообщает телеканал Fox 5 Atlanta. Речь идет о рейсе 2539 из Колумбуса (штат Огайо).

После посадки самолет уже направлялся к гейту, когда один из пассажиров начал угрожать терактом. Лайнер отправили в удаленную зону, подальше от терминала, где силовые структуры провели проверку. Пассажиров вывели из салона и доставили в терминал автобусами.

По результатам осмотра судна было установлено, что реальной угрозы взрыва не было. Полиция Атланты исключила версию о попытке угнать самолет. Личность угрожавшего взрывом человека полиция не раскрыла. Расследованием инцидента занялось ФБР.