В Ставрополе и на КМВ за второй день рейдов выявили свыше 400 нарушений ПДД

Госавтоинспекция Ставропольского края продолжает массовые профилактические рейды по выявлению нарушителей правил дорожного движения. За второй день проверок — 28 марта 2026 года — инспекторы зафиксировали 413 административных правонарушений в Ставрополе и на территории Кавказских Минеральных Вод. Мероприятия стартовали 27 марта и продолжились в выходные дни, сообщает ставропольская госавтоинспекция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Основная часть нарушений связана с тонировкой стекол, нечитаемыми или нестандартными государственными регистрационными знаками, а также с нарушениями правил использования ремней безопасности и перевозки детей. Чрезмерная тонировка стала причиной 226 протоколов, что составляет более половины всех выявленных фактов. В 50 случаях водителей привлекли к ответственности за использование поддельных, нестандартных или трудно читаемых номеров, что осложняет идентификацию автомобилей и повышает риски для безопасности дорожного движения.

Отдельное внимание полицейские уделили вопросам личной и пассажирской безопасности. В 44 случаях инспекторы зафиксировали отсутствие ремней безопасности у водителей или пассажиров либо нарушения требований к перевозке детей. Чаще всего это касалось передних пассажиров, в том числе несовершеннолетних, которые не находились в детских удерживающих устройствах или занимали места, не соответствующие их возрасту и росту.

В ходе рейдов также выявили 8 водителей с признаками алкогольного или иного опьянения, которые отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Такой отказ при наличии фактов, свидетельствующих о состоянии опьянения, в соответствии с действующим законодательством приравнивается к управлению транспортным средств в нетрезвом виде и влечет лишение права управления на срок до двух лет и крупный штраф. Двух из них задержали уже после лишения прав, еще один попался за перевозку наркотических средств; в его автомобиле сотрудники нашли запрещенные вещества, по данному факту возбуждено уголовное производство.

Станислав Маслаков