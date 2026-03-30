Продажи легковых автомобилей в лизинг в феврале резко выросли

Продажи легковых автомобилей в лизинг в феврале показали резкий рост— на 19–40%, сообщили “Ъ” опрошенные участники отрасли. Восстановлению спроса, по оценке «Газпромбанк автолизинга», способствует смягчение денежно-кредитной политики ЦБ и реализация части отложенного спроса.

Согласно исследованию «Газпромбанк автолизинга» и НАПИ, совокупные продажи легковых автомобилей на рынке в лизинг бизнесу в феврале выросли на 32,9% год к году, до 12,5 тыс. штук. Число сделок с новыми машинами увеличилось на 12,7%, до 8,3 тыс. единиц, с подержанными — в два раза, до 4,2 тыс. штук, уточняется в исследовании.

«Флит Лизинг» (входит в «Инсайт Лизинг») в феврале зафиксировал рост продаж легковых автомобилей на 40%. Количество машин, переданных таксопаркам, выросло вдвое, а их доля в общем объеме продаж — на треть год к году. Компания связывает это с тем, что рынок получил больше определенности по требованиям локализации такси, а также с расширением перечня доступных моделей.

В «ВТБ Лизинге» сообщили, что по итогам февраля выдали более 400 автомобилей. Это 40% всех передач, треть из них в категории такси.

