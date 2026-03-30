Муниципальная реформа добавила Красноярску 41 тыс. жителей

Численность населения Красноярска после присоединения к нему ряда соседних территорий составила на 1 января 2026 года 1,26 млн человек. Об этом сообщил мэр административного центра Красноярского края Сергей Верещагин.

По его данным, в результате только расширения городских границ численность населения увеличилась примерно на 41 тыс. жителей. Кроме того, 5,6 тыс. добавил рост числа красноярцев в «старых» границах.

Как писал «Ъ-Сибирь», территория Красноярска увеличилась в результате муниципальной реформы, проведенной в регионе в 2025 году. Тогда к столице края присоединили 10 населенных пунктов.

По данным избирательной комиссии Красноярского края, к 1 января 2026 года численность избирателей в регионе достигла 794,49 тыс. человек. Это на 37,74 тыс. больше, чем на 1 января 2025-го.

Валерий Лавский