O’stin начал сокращать сеть магазинов на фоне снижения продаж

Один из крупнейших fashion-ритейлеров O’stin в 2025 году закрыл 62 торговые точки — в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Количество закрытых магазинов в 2,3 раза превысило число открытых (19), следует из пояснительной записки к отчету компании по РСБУ, с которой ознакомились «Известия». Одновременно численность сотрудников сократилась на 15%, до 4896 человек.

Развитие сети на данный момент приостановлено, сообщили источники издания, знакомые с планами компании. В марте прошло заседание комитета, который не подтвердил разморозку расширения сети, уточнил один из собеседников. В 2026 году ритейлер продолжит закрывать магазины, задача — оптимизация на фоне снижения рентабельности из-за роста затрат на логистику и налоги, а также падения оборота. В 2025 году розничные продажи упали на 17,4%, до 40,4 млрд руб., следует из данных раскрытия.

Выручка ООО «Остин» по РСБУ по итогам 2025 года снизилась на 13%, до 49,9 млрд руб., чистая прибыль сократилась в 1,6 раза, до 887,4 млн руб. Сегодня сеть, по словам собеседника, скрупулезно работает над оптимизацией действующих точек: если показатели не устраивают компанию, магазин закрывается.

В частности, O’stin закрывает магазины своего молодежного бренда одежды и аксессуаров Face Code, сообщал «Ъ» в октябре. По словам одного из источников, бренд, вышедший на рынок только в сентябре 2024 года, на тот момент освободил площади в нескольких торговых центрах.

