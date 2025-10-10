O’stin проигрывает битву поколений

С российского рынка уходит еще один бренд. Как узнал “Ъ”, свои магазины закрывает Face Code. Эта сеть была запущена одежным ритейлером O’stin всего год назад и ориентировалась на молодежь. Новая марка намеревалась заменить ушедших из России Pull & Bear, Bershka и Stradivarius. Однако Face Code так и не удалось занять заметную долю рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

O’stin закрывает магазины своего молодежного бренда одежды и аксессуаров Face Code, сообщили три источника “Ъ” на рынке торговой недвижимости. По словам одного из них, бренд, вышедший на рынок только в сентябре 2024 года, уже освободил площади в нескольких торговых центрах. Еще один из собеседников “Ъ” рассказал, что ритейлер не заказал у поставщиков коллекции на 2026 год. В O’stin на запрос “Ъ” не ответили. Связаться с представителями Face Code не удалось.

Торговый знак Face Code был зарегистрирован сингапурской Modern Style в январе 2024 года. Как следует из данных СПАРК, этой же компании принадлежит торговый знак O’stin.

Магазины под брендом O’stin в 2003 году начали открывать предприниматели Владимир и Николай Фартушняки и Александр Михальский — основатели сети магазинов «Спортмастер». Сейчас в России и странах СНГ работает более 600 магазинов O’stin. Управляющая сетью структура — ООО «Остин» принадлежит гонконгской Fashion Solutions Ltd. По итогам 2024 года чистая прибыль «Остин» сократилась вполовину год к году, до 2,6 млрд руб., а выручка почти не изменилась и составила 57,2 млрд руб.

По данным портала Shop and Mall, в мае под вывеской Face Code работало 11 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Новосибирске, Омске, Иркутске, Уфе. По данным картографических сервисов, сейчас их уже девять. В частности, как следует из данных «Яндекс Карт», закрылся первый офлайн-магазин бренда, располагавшийся в воронежском торговом центре «Арена». Интернет-магазина у бренда нет: свою продукцию ритейлер продает в онлайне через маркетплейсы Wildberries, Ozon и Lamoda.

Face Code позиционируется как бренд для молодежи. Бренд появился на рынке как замена ушедшим с российского рынка после февраля 2022 года Pull & Bear, Bershka и Stradivarius (входит в испанский холдинг Inditex), работающим на молодежную и подростковую аудиторию. В то же время сам O’stin пошел по направлению к более взрослой и платежеспособной аудитории, выделив даже отдельную премиальную линейку, отмечает вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева.

Многие fashion-ритейлеры сейчас экспериментируют с подростковыми и молодежными линейками, отмечает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. «Подростки — ценный сегмент, потому что они готовы к частым, импульсивным обновлениям»,— говорит он. Помимо O’stin по такому пути попыталась пойти и Gloria Jeans, запустившая в 2024 году бренд одежды для подростков Ready! Steady! Go!. Однако уже к лету 2025 года офлайн-магазины этого бренда закрылись.

Уход с рынка сетей, ориентированных в основном на молодежь, обусловлен скорее не ошибками в позиционировании, а общей ситуацией на рынке, сложившейся из-за массового перехода покупателей — особенно поколения зумеров — в онлайн. Брендам, работающим в этом сегменте, по мнению господина Ванчугова, стоит обращать больше внимания на продвижение в интернете. «Сейчас один хорошо залетающий видеоролик в соцсетях может раскрутить марку лучше, чем наличие офлайн-магазинов»,— говорит он. Face Code, например, свои соцсети почти не ведет, и число его подписчиков во всех аккаунтах не превышает 4 тыс.

Из-за снижения потребительского спроса, высоких ставок по кредитам и перехода покупателей в онлайн с российского рынка в 2025 году ушли сразу несколько одежных брендов, многие объявили о приостановке деятельности или оптимизации. В их числе InCity, Deseo, Just Clothes, Bat Norton, I am Studio и другие. Готовятся к закрытию и магазины вышедшего на рынок после февраля 2022 года Yollo (см. “Ъ” от 2 октября).

Виктория Колганова