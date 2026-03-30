NYT: США пропустят на Кубу танкер с российской нефтью

Береговая охрана США пропустят на Кубу российский танкер «Анатолий Колодкин» с 730 тыс. баррелей нефти, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на поставщика данных о судах MarineTraffic. Судно может прибыть в пункт назначения — провинцию Матансас — 31 марта.

Как отмечает собеседник NYT, власти США не отдали приказа патрульным катерам Береговой охраны США перехватить российский танкер. Почему этого не произошло, неясно. По мнению аналитиков, опрошенных изданием, прибытие российского судна даст Кубе как минимум несколько недель до того, как закончатся его запасы.

После того как США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, экспорт венесуэльской нефти на Кубу был остановлен. Позже президент США Дональд Трамп пригрозил пошлинами любому государству, готовому поставлять топливо Гаване. 13 марта кубинский лидер Мигель Диас-Канель подтвердил факт контактов с США по вопросу снятия энергетической блокады. В результате трехмесячного отсутствия поставок нефти Куба столкнулась с энергетическим кризисом.

Подробнее о танкере — в материале «Ъ» «Российский танкер нашел берега».