Китай и КНДР возобновляют регулярное пассажирское железнодорожное сообщение

В четверг будет восстановлено международное пассажирское железнодорожное сообщение между Китаем и КНДР, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Китайскую государственную железнодорожную корпорацию (China State Railway Group). Оно было приостановлено в связи с началом пандемии коронавируса в 2020 году.

Как сообщается, пассажирские поезда пойдут в обоих направлениях между Пекином, приграничным городом Даньдун в провинции Ляонин и Пхеньяном. Поезда будут курсировать четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, четвергам и субботам. По маршруту Даньдун—Пхеньян сообщение будет осуществляться ежедневно в обоих направлениях.

China Railway выразила уверенность, что возобновление перевозок «является не только важным окном для обслуживания трансграничных пассажиров, но и подвижной связующей нитью, укрепляющей китайско-северокорейскую дружбу».

Эрнест Филипповский