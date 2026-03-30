ВВС Израиля сбросили 120 снарядов на объекты производства оружия в Тегеране
Истребители ВВС Израиля сбросили более 120 боеприпасов на иранские объекты разработки и производства оружия. По информации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), за последние сутки более 150 истребителей нанесли удары по таким объектам в Тегеране.
Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛа в Telegram, удары были нанесены в том числе по следующим целям:
- объекту по разработке критически важных компонентов для баллистических ракет;
- объекту КСИР по исследованию и разработке систем баллистических ракет и различных типов спутниковых пусковых установок;
- объекту военных исследований, разработок и производства оружия.
Кроме того, ЦАХАЛ сообщила об атаке на склады для хранения баллистических ракет, а также на системы противовоздушной обороны страны.