ВВС Израиля сбросили 120 снарядов на объекты производства оружия в Тегеране

Истребители ВВС Израиля сбросили более 120 боеприпасов на иранские объекты разработки и производства оружия. По информации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), за последние сутки более 150 истребителей нанесли удары по таким объектам в Тегеране.

Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛа в Telegram, удары были нанесены в том числе по следующим целям:

объекту по разработке критически важных компонентов для баллистических ракет;

объекту КСИР по исследованию и разработке систем баллистических ракет и различных типов спутниковых пусковых установок;

объекту военных исследований, разработок и производства оружия.

Кроме того, ЦАХАЛ сообщила об атаке на склады для хранения баллистических ракет, а также на системы противовоздушной обороны страны.