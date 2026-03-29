В большей части Дагестана восстановили нарушенное из-за непогоды электричество

Более 90% жителей Дагестана, которые были обесточены из-за непогоды, запитаны электроэнергией. Об этом сообщило Минэнерго республики. В регионе по-прежнему отключены четыре линии электропередачи.

Две из трех подстанций Махачкалы — «Махачкала-110» и «Восточная» — работают штатно. Сотрудники МЧС продолжают откачивать воду на подстанции «Приморская». «После завершения водоотведения энергетики незамедлительно приступят к восстановлению электроснабжения»,— указано в сообщении Минэнерго. Работу подстанции должны восстановить 30 марта.

Массовые подтопления произошли в Дагестане из-за сильных дождей. Возникли сбои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. Без света оставались более 500 тыс. жителей. В горных районах начались камнепады и селевые потоки.

