Кавказ борется со стихией

В республике Дагестан вторые сутки продолжается устранение последствий непогоды – из-за сильных дождей, подтоплений и оползней без энергоснабжения все еще остаются около 65 тыс. жителей 30 районов и частично четырех городов: Махачкала, Кизляр, Каспийск и Хасавюрт. В пик отключений в субботу количество достигало более 560 тыс. человек. Закрыты 16 участков автомобильных дорог, по шести из них движение в ограниченном режиме, по трем участкам — по объездному пути. По данным МЧС, за два дня из подтопленных районов в Дагестане эвакуировали более 3300 человек, в том числе 1033 детей. На территории соседней Чечни из-за непогоды объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В Дагестане вторые сутки продолжается устранение последствий непогоды – из-за обильных осадков при сильном ветре реки вышли из берегов, в горах были оползни. В столице республике, Махачкале, и Каспийске введен режим чрезвычайной ситуации, во многих городах и селах – режим повышенной готовности. Закрытыми остаются 16 участков автомобильных дорог. По шести из них движение продолжается в ограниченном режиме, по трем участкам — по объездному пути.

По данным Северо-Кавказского управления Гидрометцентра, 28 марта в республике было объявлено штормовое предупреждение. В отдельных районах Дагестана прошли сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, северо-западный ветер достигал скорости в 20-23 м/с, на реках повышение уровня воды дошло до неблагоприятных отметок, в горах сошли сели малого объема. В горных районах зафиксированы камнепады и селевые потоки. До утра 31 марта на Дагестанском побережье Каспийского моря в районе Махачкалы и Каспийска ожидается понижение уровня моря ниже опасной отметки. До вечера 29 марта в горах Дагестана прогнозируют вероятность схода лавин.

28 марта глава Дагестана Сергей Меликов обратился к населению и объявил о создании в каждом населенном пункте оперативного штаба по борьбе с погодными явлениями. По данным властей, в восстановительных работах задействовали 112 бригад, 340 специалистов и 115 единиц техники. Сегодня господин Меликов сообщил, что наиболее сложная обстановка с подтоплениями и нарушениями энергоснабжения сохраняется в Махачкале, Хасавюрте и Хасавюртовском районе.

К исходу субботы из более чем 560 тыс. абонентов, оставшихся без света из-за непогоды, неподключенными остались около 110 тыс. человек. Днем в воскресенье власти Дагестана сообщили, что энергетики восстановили электроснабжение для более 70% потребителей. Тем не менее без электричества еще остаются 65 тыс. абонентов, подключенных к 28 фидерам (в пик непогоды было нарушено функционирование 168 фидеров). Без энергоснабжения остаются жители 30 районов и частично четырех городов: Кизляр, Каспийск и Хасавюрт. Зафиксированы обрывы магистральных линий связи.

Ситуацию осложняло затопление трех основных центров питания столицы республики – станции Махачкала-110, Приморская и Восточная. Коммунальные и экстренные службы, а также министерства энергетики, природы, строительства и транспорта были переведены в круглосуточный режим работы.

Подтопленные подстанции «Восточная» и «Махачкала 110» были подключены, ведутся работы по «Приморской», сообщил журналистам глава Махачкалы Джамбулат Салавов.

Ранее в «Дагэнерго» сообщили, что в Махачкале из-за обильных дождей подтоплены несколько подстанций: «Махачкала 110», «Восточная» и «Приморская». Энергетики восстановили электроснабжение 70% пострадавших от непогоды потребителей в Акушинском, Ахтынском, Дербентском, Лакском, Левашинском, Новолакском, Табасаранском, Тляратинском, Унцукульском, Хунзахском, Цумадинском районах.

«Жизнедеятельность зависит от электричества. У нас три сложных направления, связанных с электричеством: «Приморская», «Восточная» и «Махачкала 110». На данное время «Восточная» уже подключена, «Махачкала 110» тоже ранее утром уже была подключена. Сейчас работы все ведутся по, конечно, «Приморской», — сказал Салавов.

Он также отметил, что муниципальная рабочая комиссия, созданная в рамках ЧС, уже начала работу по оценке ущерба.

В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации объявлен в Махачкале и Хасавюртовском районе республики.

Утром 29 марта стало известно, что в Махачкале ночью было эвакуировано 250 человек из зон подтопления жилой застройки. 57 человек, в том числе 16 детей, размещены в гостиничных комплексах и пунктах временного размещения. Остальные граждане переехали к родственникам. В столице республики дополнительно подготовили 69 гостиничных номеров общей вместимостью 149 человек, а также 46 мест в пункте временного размещения. Со станций Махачкала, Дербент, Хасавюрт и Манас были организованы маршруты эвакуации с заездом в промежуточные остановочные пункты. Для перевозки привлекли 24 автобуса, ими воспользовались в общей сложности 700 человек.

Закрыты 16 участков автомобильных дорог, по шести из них движение в ограниченном режиме, по трем участкам — по объездному пути. Службой экстренного реагирования принято более 100 тыс. вызовов.

Власти также сообщили, в Карабудахкенте удалось предотвратить обрушение дамбы, которая переполнилась из-за обильных дождей. Специалисты укрепили дамбу, угроза прорыва минимизирована, уровень воды спадает.

В Буйнакске активизировался оползневой процесс, около 40 жителей города ночью были размещены во временных пунктах, остальные переехали к родственникам. В Тляратинском и Цумадинском районах сошли лавины. В связи с подтоплением Батаюртовской больницы Хасавюртовского района пациентов и медицинский персонал эвакуировали в центральную городскую больницу Хасавюрта.

В Буйнакском районе поврежден магистральный водовод в селе Манасаул. Временно прекращена подача питьевой воды, проводятся восстановительные работы, организован подвоз воды. В Махачкале и Каспийске по результатам санитарно-гигиенического обследования водоочистных усилен режим водоподготовки. Власти сообщают, что республика обеспечена необходимым запасом жидкого хлора, эпидемиологическая ситуация остается стабильной и контролируемой.

Компания «РЖД» днем 29 марта сообщила, что железнодорожное движение через станцию Тарки в Дагестане было восстановлено, однако открыто по одному пути. Также было восстановлено сообщение пригородных поездов на участке Дербент – Махачкала – Хасавюрт. Из-за продолжительных сильных дождей и последующего повышения уровня воды в реке ЯрыкСу произошло обрушение двух пролетов железнодорожного моста на перегоне Хасавюрт — Кадиюрт. Как сообщили представители Северо-Кавказской железной дороги, на данном участке имеется два пути. Движение по одному из них не прерывалось, составы следуют согласно графику. Восстановительные работы на железнодорожной инфраструктуре республике, затронутой накануне подтоплением, продолжаются.

Управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) предупредило предпринимателей республики о недопустимости необоснованного повышения цен на воду, продукты питания и стройматериалы в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной непогодой. Ведомство особо отметило, что предупреждение касается также компаний, торгующих строительными материалами, на которые ожидается повышенный спрос в ближайшие дни.

Сложная обстановка в соседних с Дагестаном республиках. 29 марта в соответствии с распоряжением главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на территории региона также введен режим чрезвычайной ситуации из-за обильных осадков и непогоды.

Константин Соловьев