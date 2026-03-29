Нападающего «Локомотива» дисквалифицировали на один матч

Форварда ХК «Локомотив» Байрона Фрэза дисквалифицировали на один матч за «неправильную атаку соперника» в матче первого раунда плей-офф против «Спартака». Об этом сообщили в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод третьего матча серии и зафиксировал нарушение со стороны Фрэза в концовке второго периода.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего "Локомотива" Байрона Фрэза наказание по п. 1.7.2 Дисциплинарного регламента КХЛ (Неправильная атака соперника), дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу»,— сообщили в КХЛ.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в третьем матче «Локомотив» одержал победу и повел в серии со счетом 2:1. Следующий матч серии пройдет 30 марта в Москве.

Алла Чижова