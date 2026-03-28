«Локомотив» выиграл у «Спартака» и повел в серии

Ярославский «Локомотив» обыграл «Спартак» в Москве со счетом 4:3. «Железнодорожники» повели в серии первого раунда плей-офф КХЛ — 2:1.

Уже на 51-й секунде матча счет открыли гости: отличился нападающий «Локомотива» Максим Шалунов. На 7-й минуте хозяева отыгрались: забил форвард «Спартака» Даниил Гутик с передачи Егора Филина. В середине первого игрового отрезка защитник ярославцев Даниил Мисюль набросил от синей линии на пятак, где уже Александр Радулов удачно подставил клюшку и забросил шайбу в ворота соперника. Первый период закончился с минимальным преимуществом «Локомотива».

Во второй двадцатиминутке хозяева сравняли счет, забил Павел Порядин. Третий период начался со счетом 2:2. На 7-й минуте нападающий «Локомотива» Байрон Фрэз реализовал большинство и вывел свою команду вперед в счете. За 1,5 минуты до финальной сирены «Спартак» снял вратаря, выпустил шесть нападающих и впоследствии сравнял счет: забил Иван Морозов. В овертайме победную шайбу забросил ярославский нападающий Артур Каюмов.

Следующий матч состоится 30 марта также в Москве.

Алла Чижова