В Таганроге предупредили о возможной атаке БПЛА на город

Власти предупредили жителей Таганрога о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Согласно рекомендациям, при опасности атаки БПЛА необходимо отойти от окон и укрыться в помещении с несущими стенами без оконных проемов. Находясь на открытой местности в автомобиле или общественном транспорте, следует остановиться, покинуть транспортное средство и найти убежище в ближайших зданиях.

Власти категорически запретили фото- и видеосъемку беспилотников в воздухе, попытки самостоятельно сбить дроны подручными средствами, использование радиоаппаратуры, мобильных телефонов и GPS-устройств поблизости. Также нельзя трогать, вскрывать или перемещать упавший беспилотник, поскольку к нему может быть прикреплено взрывное устройство. Запрещается съемка места падения дрона и распространение фото или видео в социальных сетях.

При обнаружении беспилотника рекомендуется не паниковать, обеспечить собственную безопасность и сообщить о происшествии в полицию или по номеру 112. При звонке необходимо назвать свои данные, указать адрес или ориентиры местности, описать поведение дрона и предоставить другие сведения по запросу уполномоченного органа.

