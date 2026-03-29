В офисе Нетаньяху объяснили недопуск патриарха в храм Гроба Господня

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что недопуск латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисты Пиццабаллы в храм Гроба Господня был связан исключительно с мерами безопасности.

Фото: Ammar Awad / Pool / Reuters

Инцидент произошел утром в воскресенье, когда израильская полиция не пропустила Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в храм в Иерусалиме. По данным СМИ, священнослужители направлялись туда без церемониальных мероприятий в день празднования Пальмового воскресенья западными христианами.

В канцелярии премьера подчеркнули, что ограничения были вызваны текущей обстановкой. «Сегодня из соображений безопасности иерусалимская полиция не пустила Пиццабаллу в храм Гроба Господня для проведения утренней мессы. Опять же, никакого злого умысла не было, только забота о его безопасности»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Риски для священнослужителей власти связали с обстрелами со стороны Ирана. При этом в офисе премьера отметили важность предпасхальной недели для христиан и заверили, что работают над решением ситуации. «Израильские службы безопасности разрабатывают план, который позволит церковным лидерам совершать богослужения в святом месте в ближайшие дни»,— добавили в канцелярии.

МИД Италии вызвал посла Израиля после этого инцидента. По словам посла Израиля в Италии, кардинала заранее предупредили о запрете.