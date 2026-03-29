МИД Италии вызвал посла Израиля из-за запрета патриарху войти в иерусалимский храм

Полиция Израиля не пустила латинского патриарха Иерусалима кардинала Пьербаттисту Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в храм Гроба Господня в Иерусалиме в Вербное воскресенье. Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Он вызвал в МИД посла Израиля в Италии Йонатана Пеледа 30 марта для разъяснений.

«Я немедленно дал указание нашему послу в Израиле выразить властям в Тель-Авиве протест правительства и подтвердить позицию Италии по защите, всегда и при любых обстоятельствах, свободы религии»,— написал господин Таяни в соцсети Х.

29 марта католики отмечают Пальмовое (Вербное) воскресенье. Антонио Таяни подчеркнул, что это первый случай, когда израильская полиция запретила католическим священнослужителям провести мессу в этот праздник.

«Старый город и святые места — это сложная территория, недоступная для крупных спасательных и аварийно-спасательных машин»,— объяснили запрет в полиции Израиля (цитата по ANSA). По словам посла Израиля в Италии, кардинала заранее предупредили о запрете.

Президент Израиля Ицхак Герцог созвонился с латинским патриархом Иерусалима по поводу инцидента. Глава государства связал запрет «с постоянной угрозой ракетных обстрелов гражданского населения Израиля» со стороны Ирана. «Я подтвердил непоколебимую приверженность государства Израиль свободе вероисповедания для всех конфессий»,— написал господин Герцог в Х.