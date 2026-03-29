«Тоттенхэм» объявил об уходе Игора Тудора с поста тренера

Хорватский специалист Игор Тудор покинул пост главного тренера английского «Тоттенхэма». Стороны расторгли контракт по взаимной договоренности, сообщила пресс-служба клуба.

Игор Тудор

Фото: Dave Shopland / AP Игор Тудор

«Мы можем подтвердить — достигнута взаимная договоренность о том, что Тудор покидает клуб. Мы благодарим Игора за работу в течение последних шести недель. Мы также признаем недавнюю утрату, которую пережил Игор, и выражаем ему и его семье нашу поддержку в это трудное время. Информация о новом главном тренере будет предоставлена позднее»,— говорится в заявлении.

Последний матч под руководством господина Тудора лондонская команда провела 22 марта, уступив «Ноттингему» со счетом 0:3 в 31-м туре Английской премьер-лиги. После игры тренер не пришел на пресс-конференцию из-за смерти отца.

Игор Тудор возглавил «Тоттенхэм» 14 февраля 2026 года и проработал 44 дня. За это время команда провела семь матчей: одержала одну победу, один раз сыграла вничью и потерпела пять поражений.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Тоттенхэм» занимает 17-е место, набрав 30 очков после 31 матча.