В МИД России вызвали временную поверенную в делах Британии в Москве

МИД России вызвал временную поверенную в делах Великобритании в Москве Дейни Долакию. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве. Причины не уточняются.

В последний раз Дейни Долакию вызывали в МИД России 14 января. Тогда ей заявили решительный протест из-за бывшего сотрудника посольства Британии в России Гарета Самуэла Дэвиса. ФСБ заявила, что он работал в Москве под прикрытием на британские спецслужбы, и обязала его покинуть страну.

Дейни Долакия заняла пост временной поверенной в делах Британии в Москве в июне 2025 года. До этого она работала советником-посланником в Пекине, спецпосланником в Восточно-Африканском регионе.