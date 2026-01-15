МИД России заявил протест временной поверенной в делах Британии

В МИД России была вызвана временная поверенная в делах Великобритании в РФ Дейни Долакия. Ей заявили решительный протест из-за сотрудника посольства Лондона в Москве Гарета Самуэла Дэвиса, которого ФСБ подозревает в связи с британскими спецслужбами. Российская сторона пообещала «зеркальный ответ», если Британия пойдет на эскалацию ситуации.

Дейни Долакия

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости Дейни Долакия

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

«В Москве не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб. Указано, что бескомпромиссная линия России в данном вопросе будет и далее реализовываться в соответствии с интересами национальной безопасности нашей страны»,— следует из заявления МИДа.

МИД России отозвал аккредитацию у Гарета Самуэла Дэвиса, он должен покинуть РФ в ближайшие две недели. По данным ФСБ, британские спецслужбы направили господина Самюэла в Россию под прикрытием. В посольстве Британии он занимал должность второго секретаря административно-хозяйственного отдела.