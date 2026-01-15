ФСБ выявила сотрудника британских спецслужб в посольстве в Москве

ФСБ заявила, что в посольстве Великобритании в Москве работал под прикрытием сотрудник британских спецслужб. Дэвис Гарет Самьюэль занимал должность второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства. Его лишили аккредитации, британцу предписано покинуть Россию в течение двух недель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В МИД России вызвали временную поверенную в делах Великобритании в РФ Дейни Долакия. Ей заявлен протест. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Россия не потерпит деятельности на своей территории незаявленных сотрудников британских спецслужб. Также МИД пригрозил, что если Лондон «пойдет на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный зеркальный ответ».

В ноябре 2024 года российский МИД лишил аккредитации второго секретаря политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкса Эдварда Прайора. ФСБ обвинила его в «разведывательно-подрывной работе, угрожающей безопасности России». В феврале 2025-го британские власти отозвали аккредитацию дипломата из России.