Ликсутов рассказал, как власти Москвы «наказывают» перевозчиков ветхих электричек

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что столичные власти применяют финансовые санкции к пригородным перевозчикам за некачественный подвижной состав. В интервью «Ъ» он рассказал, как город борется с поездами в удручающем состоянии.

«У нас есть перевозчики на пригородных направлениях — ЦППК и Московско-Тверская пригородная компания. Мы им оплачиваем транспортную работу и субсидируем их деятельность. Если мы видим некачественный подвижной состав, который не соответствует стандарту обслуживания пассажиров, мы просто не платим за транспортную работу»,— пояснил господин Ликсутов.

По его словам, власти жестко следят за ситуацией и стараются, чтобы такие случаи носили единичный характер. Проблемы с выбитыми стеклами и сугробами в тамбурах были связаны с зимним периодом и увеличенным количеством поездов в ремонте. «Но такие случаи, повторюсь, недопустимы, и мы будем строго за этим следить и продолжать это делать. И наказывать перевозчиков за то, что такие поезда выпускаются на линию»,— подчеркнул заммэра.

