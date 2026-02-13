Диаметры разошлись с графиками
С чем связаны сбои в движении электричек в Москве и области
13 февраля почти на всех Московских центральных диаметрах случились задержки и отмены поездов. Днем пассажиры столкнулись со значительными опозданиями на станции «Щербинка». Утром у станции МЦД-2 «Тушино» электрички встали из-за обрыва проводов. На Ярославском направлении случились задержки «по техническим причинам», а на Казанском — из-за вынужденных остановок составов. Сбои в расписании также зафиксированы на МЦД-3 и МЦД-4.
Электропоезд «Ласточка» в 2021 году
Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ
Это не первый коллапс за последние недели, во время морозов в начале февраля сбои продолжались несколько дней подряд. Кроме того, из-за ремонтных работ до весны отменили несколько поездов на МЦД-4. “Ъ FM” направил запрос в пресс-службу Московской железной дороги и ожидает ответа.
На станциях собираются толпы людей, рассказала выпускающий редактор сайта “Ъ FM” Татьяна Елисеева: «Уже пару недель я приезжаю на свою станцию "Железнодорожная" МЦД-4 и не могу быть уверена в том, что уеду вовремя на работу. Дело в том, что электрички идут с огромным опозданием или отменяются вовсе. Иногда бывает так, что объявления об этом следуют в последний момент. Естественно, это провоцирует огромную давку на платформах, и не все пассажиры могут даже попасть в вагон. Кроме того, на перегоне "Реутов"—"Нижегородская" из-за того, что, видимо, закрыта станция МЦК "Нижегородская", электрички следуют с огромным опозданием. Поэтому даже подсчитать или примерно представить, во сколько ты сможешь быть на нужной тебе станции оказывается невозможно».
В начале февраля справки о задержках поездов пассажирам выдавали прямо на платформах. Предполагается, что такой документ можно предъявить на работе вместе с билетом, чтобы избежать дисциплинарных взысканий за опоздание. Этой зимой многим приходится перестраивать свои маршруты, чтобы не выбиться из графиков, заметил председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков:
«Все-таки это железная дорога, и график движения поездов зависит от многих факторов, в том числе от погоды. По всей видимости, основным фактором сбоев является снегопад. Что касается справок об опозданиях, то многим пассажирам, которые едут на работу, такие документы нужны. Их выдают и в бумажном виде, но также их можно получить и через мобильное приложение Центральной пригородной пассажирской компании. Справка, я так думаю, для работодателя нужна не сама по себе, а в сочетании с билетом, абонементом. Возможно, в сочетании с местом прописки, местом жительства того работника, который опоздал».
На Павелецком направлении 13 февраля также произошел сбой, задержки затронули в том числе «Аэроэкспрессы». Электрички из Москвы идут с опозданием после «Нагатинской», время отправления не объявляется. Из-за систематических сбоев в расписании электричек Павелецкого направления жители Подмосковья создали обращение к РЖД и властям региона. Они жалуются в том числе на грязные, неотапливаемые вагоны, полные снега и льда. За два дня обращение на официальном портале правительства Московской области набрало свыше 3 тыс. подписей и сотни комментариев.