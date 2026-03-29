Два штата Австралии предоставят бесплатный проезд в общественном транспорте из-за роста цен на топливо

Пассажиры общественного транспорта двух штатов Австралии — Виктории и Тасмании — получат возможность бесплатного проезда. Местные власти пошли на такую меру из-за продолжающегося топливного кризиса. Об этом сообщает австралийская телекомпания SBS.

Мера призвана побудить людей отказаться от использования личных автомобилей, что, в свою очередь, должно сократить спрос на топливо. В штате Виктория бесплатный проезд будет доступен в течение месяца, в Тасмании — до июля.

Власти остальных австралийских штатов дали понять, что не станут копировать этот опыт, а сосредоточатся на других формах поддержки граждан в условиях роста стоимости жизни.

Екатерина Наумова