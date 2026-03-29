Мозес Итаума защитил титул главного вундеркинда супертяжелого веса

Мозес Итаума одержал очередную победу, подтверждающую масштаб его таланта и, видимо, приближающую автора к чемпионскому поединку. Молодой британский боксер очень эффектно нокаутировал в пятом раунде опытного американца Джермейна Франклина, до этого не проигрывавшего досрочно даже топовым оппонентам.

Боксер Мозес Итаума

Фото: Nick Potts / PA / AP Боксер Мозес Итаума

Фото: Nick Potts / PA / AP

Поединок, который состоялся 28 марта в Манчестере, добавил убедительности уже давно популярному в боксерском сообществе тезису насчет того, что настолько яркого вундеркинда, как Мозес Итаума, в супертяжелом весе, в котором обычно таланты расцветают позже, чем в других, не появлялось уже примерно 40 лет — с тех пор как в 1980-е стремительно взлетел на верхушку юный Майк Тайсон. В 21 год Итаума одержал 14-ю подряд победу в профессиональной карьере. И очень показательную победу.

Джермейн Франклин не входит в список безусловных звезд категории. Но это боксер очень высокого уровня, который пересекался со знаменитостями и потерпел в карьере до столкновения с Итаумой лишь два поражения. Оба — от оппонентов без каких-либо оговорок топовых. Причем и Диллиану Уайту, претендовавшему когда-то на чемпионские пояса, с которым Мозес Итаума разделался в своем предыдущем матче в августе 2025 года, и бывшему королю категории Энтони Джошуа пришлось провозиться с крепким соперником все 12 раундов.

Сопернику же молодому американец не доставил вообще никаких проблем. В довольно глубоком нокдауне Джермейн Франклин оказался уже в третьем раунде, когда попал под прямой правой Итаумы.

В пятом британец добил его эффектным апперкотом левой — такими незаметными, но убийственными ударами отличался как раз Майк Тайсон.

Теперь интрига заключается в том, как быстро Мозес Итаума доберется до чемпионского боя. Сам он после матча против Джермейна Франклина сказал, что хотел бы, конечно, выйти против украинца Александра Усика, нынешнего короля категории, но «готов ждать», учитывая, что у Усика в мае поединок с выдающимся кикбоксером Рико Верхувеном, а его дальнейшие планы покрыты туманом. Промоутер Итаумы Фрэнк Уоррен между тем дал понять, что рассчитывает на то, что его клиент побьется за титул уже в этом году, а ближайший бой проведет в июле против известного боксера. Правда, с приоритетным оппонентом команда Итаумы еще не определилась. Но одним из явных кандидатов различные источники называют российского супертяжеловеса Мурата Гассиева, которому победа над болгарским ветераном Кубратом Пулевым принесла пояс так называемого регулярного, то есть, по сути, второго по рангу, чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Гассиев ранее говорил, что ради боя против Итаумы готов приехать в Англию.

Алексей Доспехов