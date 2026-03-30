Блогеры берут числом

Блоги в Telegram с начала замедления мессенджера столкнулись со снижением охватов в среднем более чем на 15%. Вместе с тем число публикаций в них начало расти. Это связано адаптацией к новым условиям, в которых сейчас усиливается разрыв в вовлеченности аудитории между большими и малыми блогами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Более 60% публичных каналов в Telegram увеличили частоту публикаций после начала замедления мессенджера, следует из данных сервиса Sfeкyx. Так, с середины декабря 2025 года по конец марта 2026-го рост был заметен в первую очередь у крупных каналов, где медианная частота выросла с 9 до 9,2 поста. Суммарная активность блогов выросла на 4%. При этом эффективность публикаций за период снизилась: медианные просмотры по всем категориям каналов упали на 16,2%. Малые каналы теряют до 17% просмотров, а крупные — до 9%. В компании говорят, что такая динамика — показатель не стагнации Telegram, а перехода в фазу «стрессовой адаптации», где на фоне конкуренции за внимание пользователей разрыв между крупными и малыми каналами усиливается.

По данным Mediascope, в декабре прошлого года Telegram занимал второе место по числу аудитории с месячным охватом 93,6 млн человек (76,1% населения) и среднесуточным 74,3 млн (60,4% населения). Замедление мессенджера усилилось с начала февраля: так, помимо звонков Роскомнадзор ограничил загрузку медиа в мессенджере (см. “Ъ” от 10 февраля).

Объем рекламы в Telegram оценивается в 38 млрд руб. по итогам 2025 года, около 25% бюджета при этом пришлось на рекламу без маркировки.

Такое падение просмотров — серьезный удар по экономике каналов, так как рекламная модель в Telegram по-прежнему завязана на охваты, а не на подписчиков, говорит гендиректор PR-агентства Comunica Михаил Умаров. При снижении охватов растет фактическая CPV (стоимость одного просмотра), и, если она выходит «за порог» рекламодателя, часть размещений просто отменяется, объясняет он. «При этом, по нашим наблюдениям, только около 10% блогов предлагают заметные скидки на продвижение. Остальные рассчитывают удержать ценник за счет статуса и лояльной аудитории»,— добавляет Михаил Умаров.

С начала замедления медиа в Telegram у ряда блогеров стала падать аудитория, в среднем на 10–15%, многие из них уже серьезно задумываются о переходе на альтернативные площадки, говорит продюсер и основатель рекламного агентства Purple Door Алексей Пак. Больше всего от запрета мессенджера и рекламы в нем могут пострадать авторы с молодой аудиторией, так как она не готова пока менять площадку для общения, напоминает он. В то же время не все блогеры готовы переходить в мессенджер Max. Однако для тех, у кого основная аудитория 35–40+, реклама в Max уже начинает себя оправдывать, заключает он. В Max отказались от комментариев. По итогам года работы в национальном мессенджере сообщали, что количество приватных и публичных каналов достигло 3,6 млн, включая каналы СМИ и блогеров.

Александр Ионов, член СПЧ при президенте России, 29 марта 2026 года, ТАСС: «Требования РФ к Telegram — это абсолютно адекватная повестка, и в команде мессенджера ее обсуждают».

В середине марта было отмечено кратковременное сокращение рекламных постов на 10%, но затем произошла нормализация спроса и даже рост на уровне 15% год к году, говорят в Telega.in. После заявлений ФАС о том, что реклама в Telegram является незаконной, часть блогеров усилила частоту публикаций, чтобы удержать внимание аудитории и быстрее закрыть рекламные обязательства, однако это усиливает конкуренцию за внимание и размывает охваты, замечает президент Ассоциации блогеров и агентств Юлия Долгова. Сильнее всего давление сейчас испытывают малые и средние каналы — у них менее устойчивое ядро аудитории, поэтому любые изменения в потреблении контента отражаются быстрее, добавляет она.

Варвара Полонская