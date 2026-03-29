Ушаков: РФ призывает США «нажать и повлиять» на Украину

Российские власти призывают США «нажать и повлиять» на Украину. Об этом «Вестям» заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Ушаков

«Мне кажется, что американцы вполне могли бы, так сказать, реально вот нажать и повлиять на Киев. Знаете, я, может быть, открою секрет, но именно это мы призываем сделать наших американских коллег»,— заявил Юрий Ушаков. Он отметил, что речь идет о выполнении договоренностей, достигнутых на саммите США и России на Аляске.

По словам Юрия Ушакова, российская сторона руководствуется в отношении других партнеров «известной русской поговоркой». «Эту поговорку весьма к месту и весьма удачно процитировал в свое время в ходе переговоров с советским руководством президент США Рональд Рейган, он сказал: доверяй, но проверяй". "Вот так мы действуем»,— сказал помощник президента РФ.

Сейчас США заняты урегулированием ситуации вокруг Ирана, «которую они сами же создали вместе со своими израильскими друзьями», заявил Юрий Ушаков. «Ну что, можно только пожелать им удачи, потому что дальше продолжать бомбить - это просто ужас. Это надо прекращать»,— сообщил он. США выдвинули ряд интересных и полезных предложений относительно урегулирования конфликта с Украиной, однако «пока они не реализуются», добавил Юрий Ушаков.

С начала года делегации США, России и Украины провели три встречи. Последняя состоялась в Женеве 17-18 февраля. На данный момент новых встреч не запланировано — об этом в том числе сообщали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, госсекретарь США Марко Рубио и президент Украины Владимир Зеленский. Дмитрий Песков говорил, что российская сторона ждет новых переговоров, однако понимает, что у США сейчас другие приоритеты.