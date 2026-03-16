Песков: Россия ждет следующий трехсторонней встречи по Украине

Место и время следующих переговоров России, США и Украины пока не определено, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, российская сторона ожидает этой встречи, но понимает, что у США другие приоритеты на сегодняшний день.

«Что касается российской стороны, то мы открыты к продолжению переговорного процесса, мы ждём следующего раунда переговоров. Пока, к сожалению, по понятным причинам, место и время до сих пор не согласованы, но мы считаем, что это будет возможно уже в обозримый перспективе»,— сказал представитель Кремля журналистам.

17-18 февраля в Женеве состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров по завершению конфликта на Украине. На переговорах обсуждался территориальный вопрос, параметры безопасности в будущем мирном соглашении, мониторинг прекращения боевых действий. Стороны называли переговоры тяжелыми, интенсивными и продуктивными.

Лусине Баласян