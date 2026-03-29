Дмитриев: во всех ключевых секторах экономики ЕС весной наступит дефицит

В апреле-мае во всех ключевых секторах экономики Великобритании, стран Евросоюза и других импортеров наступит эра крайнего дефицита. Такое мнение на своей странице в X выразил глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Дмитриев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Энергетика — судоходство — рынки — топливо — транспорт — цепочки поставок — нефтепродукты — удобрения — сельское хозяйство — полупроводники — промышленность — инфляция — экономика — рабочие места»,— написал Кирилл Дмитриев. Он добавил, что «слишком упростил это», чтобы председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, зампредседателя ЕК Кае Каллас и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру «было легче понять».

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. В качестве одной из ответных мер иранские власти ограничили проход по Ормузскому проливу — ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и СПГ из стран Персидского залива. 27 марта стоимость ближайшего контракта на поставку нефти Brent на бирже ICE превысила отметку $112 за баррель, увеличившись с начала недели более чем на 12%. Участники рынка допускают рост цен до $120 за баррель, а в случае дальнейшей эскалации — до $130–150 за баррель.

Подробнее — в материале «Ъ» «Баррель словам не верит».