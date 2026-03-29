Прибыль «Нижнекамскнефтехима» по РСБУ снизилась в 2025 году на 40%

Чистая прибыль «Нижнекамскнефтехима» в 2025 году по РСБУ составила 19 млрд руб. Это в 1,7 раза меньше показателя 2024 года, который достигал 31,8 млрд руб. Соответствующая информация опубликована на портале раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прибыль НКНХ по РСБУ снизилась в 2025 году на 40%

Прибыль НКНХ по РСБУ снизилась в 2025 году на 40%

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Выручка снизилась на 5,6%, или на 14,4 млрд, с 258,8 млрд до 244,3 млрд рублей. При этом коммерческие и управленческие издержки остались практически неизменными — 4,66 и 4 млрд руб. соответственно. Прибыль от продаж сократилась на 25 млрд руб., составив 31,6 млрд руб.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» ПАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) является одним из крупнейших игроков нефтехимической отрасли не только в РФ, но и в Европе. Предприятие, основанное в 1967 году в Нижнекамске, входит в структуру «СИБУР Холдинга». По итогам 2025 года объем выпуска товарной продукции достиг 3 млн т, что на 15% превышает показатель 2024 года (2,6 млн т).

Капиталовложения СИБУРа в развитие предприятий Татарстана достигли 148 млрд рублей по итогам 2025 года. Это на 54% превышает показатель предыдущего года. Параллельно выросли и затраты на персонал. Общий фонд оплаты труда на «Нижнекамскнефтехиме» и «Казаньоргсинтезе» увеличился на 15,7% и составил 26,8 млрд рублей.

Влас Северин