Прибыль «Нижнекамскнефтехима» по РСБУ снизилась в 2025 году на 40%
Чистая прибыль «Нижнекамскнефтехима» в 2025 году по РСБУ составила 19 млрд руб. Это в 1,7 раза меньше показателя 2024 года, который достигал 31,8 млрд руб. Соответствующая информация опубликована на портале раскрытия корпоративной информации.
Прибыль НКНХ по РСБУ снизилась в 2025 году на 40%
Выручка снизилась на 5,6%, или на 14,4 млрд, с 258,8 млрд до 244,3 млрд рублей. При этом коммерческие и управленческие издержки остались практически неизменными — 4,66 и 4 млрд руб. соответственно. Прибыль от продаж сократилась на 25 млрд руб., составив 31,6 млрд руб.
ПАО «Нижнекамскнефтехим»
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) является одним из крупнейших игроков нефтехимической отрасли не только в РФ, но и в Европе. Предприятие, основанное в 1967 году в Нижнекамске, входит в структуру «СИБУР Холдинга». По итогам 2025 года объем выпуска товарной продукции достиг 3 млн т, что на 15% превышает показатель 2024 года (2,6 млн т).
Капиталовложения СИБУРа в развитие предприятий Татарстана достигли 148 млрд рублей по итогам 2025 года. Это на 54% превышает показатель предыдущего года. Параллельно выросли и затраты на персонал. Общий фонд оплаты труда на «Нижнекамскнефтехиме» и «Казаньоргсинтезе» увеличился на 15,7% и составил 26,8 млрд рублей.