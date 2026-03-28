Расходы на зарплаты сотрудников НКНХ и КОС выросли на 15,7% в 2025 году

Расходы на оплату труда сотрудников «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза» в 2025 году составили 26,8 млрд рублей — на 15,7% больше, чем годом ранее. Это следует из отчетности предприятий по РСБУ.

Зарплатный фонд «Нижнекамскнефтехима» вырос на 17,6%, до 18,1 млрд рублей, «Казаньоргсинтеза» — на 12,1%, до 8,7 млрд рублей. Расходы на обучение персонала увеличились почти вдвое, до 93,6 млн рублей.

В 2025 году оба предприятия в совокупности выпустили 4,1 млн тонн продукции — на 14% больше, чем в 2024 году. Было создано 750 рабочих мест, к 2028 году планируется создать 3 тыс. высокотехнологичных рабочих мест.

