Инвестиции СИБУРа в татарстанские предприятия выросли на 54%

Инвестиции СИБУРа в строительство новых производств на казанском и нижнекамском предприятиях в 2025 году составили 148 млрд рублей — на 54% больше, чем годом ранее. Это следует из отчетности предприятий по РСБУ.

Инвестиции СИБУРа в татарстанские предприятия в 2025 году составили 148 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Нижнекамске на базе этиленового комплекса ЭП-600 формируется производственный кластер. В августе 2025 года запущено производство гексена мощностью свыше 50 тыс. тонн в год — единственная в стране установка, созданная на основе собственной технологии компании. Также начато строительство производства стирола и полистирола.

Отмечается, что объем поставок этилена из Нижнекамска на «Казаньоргсинтез» вырос на 81%. Для увеличения прокачки до 0,5 млн тонн в год СИБУР строит этиленопровод между предприятиями.

В феврале 2026 года компания приступила к формированию катализаторной фабрики в Казани. Она станет частью научно-производственного кластера, в котором планируется создать около 400 рабочих мест.

Анар Зейналов