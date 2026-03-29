Михалков рассказал, какие условия поставил перед Ефремовым для выхода на сцену

Режиссер Никита Михалков рассказал, что поставил актеру Михаилу Ефремову ряд условий для возвращения в театр после освобождения из колонии. По словам режиссера, актер идеально выполнил все договоренности.

Михаил Ефремов (слева) и Никита Михалков в 2007 году

«Я поставил условия, по которым я могу взять на себя ответственность. Что он не будет нигде сниматься, не давать никаких интервью, нигде не играть, и все остальные, так сказать, табу. Ему нужно было подлечиться, мы это сделали, ему нужно там было привести себя в порядок»,— рассказал Никита Михалков «Вестям».

Господин Михалков добавил, что регулярно следил за состоянием Михаила Ефремова, пока тот находился в заключении. Режиссер назвал тюремный опыт для артиста «разрушительным бульоном», но подчеркнул, что это жизненный опыт, который тот может использовать в своем творческом даровании.

На этой неделе, 25 марта, в театре «Мастерская 12» состоялась премьера спектакля «Без свидетелей», где Михаил Ефремов сыграл одну из главных ролей вместе с Анной Михалковой. Это стало его первым появлением на сцене после выхода на свободу по УДО, где он провел почти четыре с половиной года.

Подробнее о премьере спектакля читайте в репортаже “Ъ”.